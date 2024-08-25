Ким Дотком назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является посягательством на свободу слова со стороны французских властей. Такое мнение выразил учредитель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, пишет РИА Новости.

«Наступление на свободу слова нарастает. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции», – сказал Шмитц.

Он также выразил мнение, что с помощью ареста Дурова западные спецслужбы надеются получить доступ к личным сообщениям в Telegram.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что задержание Дурова показывает, что в Европе не соблюдается свобода слова.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД рассказали о работе по делу Дурова.