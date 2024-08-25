Жириновский призывал Дурова не бегать «по чужим углам» и вернуться в Россию

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться в Россию. Об этом Жириновский заявил в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram.

Российский политик назвал Дурова «русским Цукербергом».

«Сколько еще времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега», — сказал Жириновский.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

Ранее стоимость криптовалюты Дурова рухнула после его ареста во Франции.