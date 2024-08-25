МИД сообщил о принятии «необходимых шагов» после задержания Дурова

Российское посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

«Дипломаты начали эту работу », — указали в дипведомстве.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (19:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.