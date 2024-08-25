Милонов прокомментировал арест Дурова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал власти Франции «фашистскими мордами» в связи с арестом в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Своим мнением парламентарий поделился в интервью RT.

«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие свободы слова новым смыслом: что не контролируется из брюссельского обкома, должно быть уничтожено и запрещено», – сказал депутат.

По его словам, покинувший родину Дуров стал «беззащитным перед западным произволом».

Милонов выразил надежду, что инцидент с Дуровым миру европейский «цветущий сад, смердящий тухлым мясом мёртвой свободы».

24 августа основатель соцсети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Россиянин был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

Ранее Такер Карлсон сделал заявление после ареста Павла Дурова.