В Совфеде отреагировали на арест Дурова во Франции

Либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по ее правилам. Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на арест Павла Дурова.

«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», — написал он.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана. На него был выдан ордер на обыск. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

20 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Ранее Такер Карлсон сделал заявление после ареста Павла Дурова во Франции.