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Автобусы с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ прибыли в Россию

МО РФ: освобожденных из украинского плена бойцов ВС РФ доставили автобусами в РФ

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Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что освобожденных из украинского плена российских бойцов доставили автобусами на родину из Белоруссии. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Накануне Россия и Украина обменялись военнопленными. В РФ вернулись 115 срочников, попавших в плен в Курской области. Организовать обмен помогли ОАЭ, сначала военных доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую помощь, а затем на автобусах отправили на родину. По возвращении они продолжат лечение в госпиталях Минобороны.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила в своем Telegram-канале, что РФ вернула захваченных в плен в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских солдат срочной службы.

Ранее Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.

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