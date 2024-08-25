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Лаврова призвали добиваться освобождения Дурова

Даванков направил обращение Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова

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МИД РФ/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции. Об этом Даванков написал в своем Telegram-канале.

«Для развития цифровых сервисов в РФ и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — написал Даванков.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана. На него был выдан ордер на обыск. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сенатор Андрей Клишас отреагировал на задержание Дурова во Франции.

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Арест Павла Дурова во Франции
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