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СМИ: Павла Дурова поместили под стражу

TF1: Павла Дурова взяли под стражу, позже доставят в суд

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Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд. Об этом сообщает телеканал TF1.

Отмечается, что Дурову в воскресенье могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме.

24 августа стало известно об аресте во Франции основателя социальной сети Telegram Павла Дурова. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 мск), когда он выходил со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. По их информации, на протяжении многих лет мессенджер был платформой номер один для организованной преступности. Теперь Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку.

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Арест Павла Дурова во Франции
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