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Сенатор Клишас отреагировал на задержание Дурова во Франции

Сенатор Клишас после ареста Дурова заявил о борьбе за свободу слова во Франции

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Французы продолжают борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности». Так Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — написал он.

Вечером 24 августа сообщалось, что Павел Дуров арестован во Франции. Основателю Telegram, грозит до 20 лет тюрьмы.

Дуров был арестован в субботу около 8 часов вечера, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже. Задержание провели жандармы GTA. Дурова сопровождала женщина и телохранитель. Он прилетел во Францию из Азербайджана.

20 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Ранее сообщалось, что Дурова могут обвинить в терроризме.

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Арест Павла Дурова во Франции
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