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Стали известны личности поджигателей здания военного суда в Казани

Baza: здание гарнизонного военного суда в Казани подожгли женщина и ее сын

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Shutterstock

Здание гарнизонного военного суда в Казани подожгли мать и ее 13-летний сын. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, пожар вспыхнул на первом этаже здания и захватил площадь 16 квадратных метров, но быстро был потушен.

По данным канала, женщину и подростка задержали прохожие. В отделении полиции устанавливаются мотивы их действий.

Вечером 24 августа в здании Казанского гарнизонного военного суда начался пожар, причиной которого, по словам очевидцев, стал поджог. На место инцидента прибыли пожарные и сотрудники полиции. По сообщениям очевидцев, перед поджогом здания была замечена пара — парень и женщина. Они разбили окно и бросили внутрь коктейль Молотова.

Накануне в Санкт-Петербурге полицейские задержали поджигателей дверей. В полицию обратилась 48-летняя жительница одного из домов по Стародеревенской улице и заявила о том, что кто-то поджег дверь ее квартиры на 10-м этаже. По факту инцидента было возбуждено дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее на юге Москвы загорелся многоэтажный дом.

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