Более 200 курян пострадали с начала атаки ВСУ

С начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал 201 житель региона, в том числе 10 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка», — говорится в сообщении.

В правительстве Курской области добавили, что жителей приграничных районов перевезли в 94 региональных пункта временного размещения (ПВР). Сейчас в них находится 6968 человек, в том числе 1459 детей.

Также в 25 регионах России подготовили еще 123 ПВР. На текущий момент в них размещено 2974 человек. Из них 1309 — дети.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в российский регион является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории новых регионов страны. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее немецкий эксперт оценил успех операции ВСУ в Курской области.