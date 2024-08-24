В Казани парень и девушка бросили коктейль Молотова в здание военного суда

В здании Казанского гарнизонного военного суда начался пожар, причиной которого, по словам очевидцев, стал поджог. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, возгорание случилось на первом этаже суда. На место инцидента уже прибыли пожарные и сотрудники полиции.

Местные жители сообщили, что незадолго до происшествия они заметили у суда парня с девушкой. Очевидцы утверждают, что пара разбила окно, после чего бросила внутрь здания коктейль Молотова.

Официальной информации на момент публикации не поступало.

1 августа суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат Владимирской области. По версии следствия, жительница Владимира изготовила коктейли Молотова, подошла к зданию и бросила бутылки в него. После этого россиянку оперативно задержали. Известно, что эти действия она совершала под влиянием неизвестного.

Ранее в Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме.