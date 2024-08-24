Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

По Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта . Об этом пишет оперативный Telegram-канал инфоцентра, сообщающий о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

Сообщение было опубликовано в 21:34 мск.

Тех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

24 августа движение по мосту уже перекрывали. В инфоцентре отметили, что в очереди со стороны Керчи встали 208 автомобилей. Спустя несколько часов движение возобновилось.

Движение по Крымскому мосту также перекрывали 22 августа. Причина не называлась.

В тот же день в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о российской армии. Среди них — два гражданина России и один молдаванин. Известно, что как минимум один из задержанных прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

Ранее трейлер фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали.