Лесной пожар в Домбае локализовали

Сотрудники МЧС России локализовали крупный лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что за время ликвидации возгорания вертолет Ка-32 сбросил в общей сложности 195 тонн воды.

Накануне в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье. Всех людей вывезли в безопасное место. В поселке Домбай развернули пункт временного размещения.

По данным ведомства, в Гоначхирском ущелье огонь охватил 15 гектаров. Пожарные не допустили распространения пламени в направлении Домбая. Всего в тушении пламени задействованы около 220 человек и 54 единицы техники.

Местный житель Ибрагим Узденов рассказал «Газете.Ru», что лесной пожар на Домбае разгорелся с новой силой из-за сильного ветра. Он отметил, что застрявших в Гоначхирском ущелье туристов, о которых сообщали СМИ, специально не выпускали на обратную дорогу.

Ранее в национальном парке «Крымский» произошел пожар.