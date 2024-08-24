В Сумах произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах прозвучал взрыв», — сказано в сообщении.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и соседней Харьковской областях прозвучала воздушная тревога.

Подробности случившегося не приводятся.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ использовали восемь фугасных авиационных бомб (ФАБ) для удара по крупному железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Также российские войска сбросили три ФАБа в Краснополье. Один из ударов пришелся по бывшей военной части противовоздушной обороны (ПВО), где Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули пункт временной дислокации, отметил Лебедев. По его словам, одна российская авиабомба попала в село Михайловка по скоплению военной техники ВС.

Ранее ВС РФ нанесли два удара по аэродрому в Сумах, где обучались пилоты FPV-дронов.