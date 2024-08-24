Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи временно закрыли все пляжи

Власти временно закрыли все пляжи Сочи из-за непогоды

close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

В Сочи временно закрыли все пляжи из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эта мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погодных условий - дождями и сильным ветром», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что все предприятия и организации, а также жители и туристы были заранее оповещены о происходящем.

Уточняется, что неблагоприятный прогноз погоды в городе действует с 23 по 25 августа включительно.

В конце июня местное издание KubanPress сообщило, что на пляжах в Анапе объявили массовую эвакуацию из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что около 10 утра по местному времени на пляже Витязево через громкоговорители прозвучала просьба отдыхающим покинуть место отдыха в связи с воздушной тревогой. Люди начали массово уходить с пляжа, через 10 минут у береговой линии почти никого не было. Позднее власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности на пляжах курортного города.

Ранее пляж в Калифорнии закрыли для посещений из-за нашествия морских львов

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами