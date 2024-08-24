В Сочи временно закрыли все пляжи из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эта мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погодных условий - дождями и сильным ветром», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что все предприятия и организации, а также жители и туристы были заранее оповещены о происходящем.

Уточняется, что неблагоприятный прогноз погоды в городе действует с 23 по 25 августа включительно.

В конце июня местное издание KubanPress сообщило, что на пляжах в Анапе объявили массовую эвакуацию из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что около 10 утра по местному времени на пляже Витязево через громкоговорители прозвучала просьба отдыхающим покинуть место отдыха в связи с воздушной тревогой. Люди начали массово уходить с пляжа, через 10 минут у береговой линии почти никого не было. Позднее власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности на пляжах курортного города.

Ранее пляж в Калифорнии закрыли для посещений из-за нашествия морских львов