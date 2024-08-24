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Министр просвещения РФ рассказал о формате учебы курских школьников

Министр просвещения России Кравцов посетил Курскую область и провел совещание

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Shutterstock

Министр просвещения Сергей Кравцов посетил Курскую область, где провел педагогическое совещание и рассказал о формате учебы в регионе с первого сентября. Об этом сообщает в Telegram-канале Минпросвещения.

«В новом учебном году часть школ будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном», — сказал министр.

По его словам, для этого есть все необходимые ресурсы.

«Прежде всего это государственная информационная система «Моя школа». Также обеспечим всех школьников учебниками», — сказал он.

Министр добавил, что в ряде школ учеба будет проводиться в смешанном формате.

До этого стало известно, что в Белгороде школьники выйдут на очно-дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии. При этом в 20-километровой зоне от границы с Украиной будет дистанционное обучение. Во всей остальной области — очное.

Ранее Путин потребовал решить вопрос с финансированием теробороны в приграничных регионах.

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