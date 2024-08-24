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В ФРГ задержали подростка по делу о нападении на городском фестивале

Bild: в ФРГ задержали первого подозреваемого в атаке на фестивале в Золингене

Спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого в нападении на гостей фестиваля в городе Золинген. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, задержанным оказался подросток. Полиция допросила его, однако, по информации первоначального расследования, он не считается преступником.

Авторы материала отметили, что молодого человека задержали после обращения женщины, которая опознала подозреваемого. В квартире его родителей прошли обыски, добавили журналисты.

Нападение на фестивале произошло накануне вечером. В результате произошедшего по меньшей мере три человека получили травмы несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек. Полиция ищет мужчину арабской внешности.

Ранее в Шотландии мужчина бегал по улицам с бензопилой и ранил двух полицейских.

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