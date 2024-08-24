В Москве стартовала выставка «Казачество: традиции и инновации»

В Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) в рамках проекта «Казачья арт-резиденция» открылась digital-выставка «Казачество: традиции и инновации». Об этом сообщает портал «Российское казачество».

Организаторы арт-пространства планируют продемонстрировать, что российское казачество стало ярким и живым феноменом, который реагирует на современные вызовы созданием новых форм через призму традиций.

Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов отметил, что эксперимент по внедрению современных технологий очень важен.

При этом председатель совета стариков Центрального казачьего войска Георгий Бухтияр подчеркнул, что задача стоит в том, чтобы соединить старые казачьи традиции с молодежными пожеланиями, которые нужны молодежи, учитывая бурное развитие техники и всего остального.

По мнению Миронова, необходимо экспериментировать с новыми форматами, но при этом помнить о своих корнях, чтобы не потерять живую связь с казачьими ценностями.

Предполагается, что площадка объединит в себе казачью культуру и современные технологии. Например, сегодня там можно посетить VR-музей, чтобы погрузиться в историю.

«Наш VR-музей истории казачества в разных его интерпретациях сегодня реализуется на площадках 12 регионов 5 казачьих войск», — рассказал эксперт направления «VR-музей» Игорь Кочубеев.

По его словам, задача в том, чтобы совместить два присущих нашим предкам начала.

«С одной стороны, традиционное в вопросах веры, семьи, культуры, казаков как государственников и, с другой стороны, новаторское начало, которое также у наших предков из поколения в поколения созидалось и развивалось», — добавил он.

Как отметил руководитель центра досуга молодежи Первого казачьего университета Никита Коровин, Внедрение новых технологий в процесс сохранения и передачи традиционных российских ценностей помогает расширить целевую аудиторию, соединить самобытную казачью культуру и направления современного молодежного творчества.