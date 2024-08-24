Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве стартовала выставка «Казачество: традиции и инновации»

В Первом казачьем университете Москве открылась «Казачья арт-резиденция»

close
100%
пресс-служба МГУТУ

В Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) в рамках проекта «Казачья арт-резиденция» открылась digital-выставка «Казачество: традиции и инновации». Об этом сообщает портал «Российское казачество».

Организаторы арт-пространства планируют продемонстрировать, что российское казачество стало ярким и живым феноменом, который реагирует на современные вызовы созданием новых форм через призму традиций.

Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов отметил, что эксперимент по внедрению современных технологий очень важен.

При этом председатель совета стариков Центрального казачьего войска Георгий Бухтияр подчеркнул, что задача стоит в том, чтобы соединить старые казачьи традиции с молодежными пожеланиями, которые нужны молодежи, учитывая бурное развитие техники и всего остального.

По мнению Миронова, необходимо экспериментировать с новыми форматами, но при этом помнить о своих корнях, чтобы не потерять живую связь с казачьими ценностями.

Предполагается, что площадка объединит в себе казачью культуру и современные технологии. Например, сегодня там можно посетить VR-музей, чтобы погрузиться в историю.

«Наш VR-музей истории казачества в разных его интерпретациях сегодня реализуется на площадках 12 регионов 5 казачьих войск», — рассказал эксперт направления «VR-музей» Игорь Кочубеев.

По его словам, задача в том, чтобы совместить два присущих нашим предкам начала.

«С одной стороны, традиционное в вопросах веры, семьи, культуры, казаков как государственников и, с другой стороны, новаторское начало, которое также у наших предков из поколения в поколения созидалось и развивалось», — добавил он.

Как отметил руководитель центра досуга молодежи Первого казачьего университета Никита Коровин, Внедрение новых технологий в процесс сохранения и передачи традиционных российских ценностей помогает расширить целевую аудиторию, соединить самобытную казачью культуру и направления современного молодежного творчества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами