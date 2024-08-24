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В национальном парке «Крымский» произошел пожар

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в национальном парке «Крымский» у Алушты

Пожар произошел на территории национального парка «Крымский», расположенного в районе города Алушта. Об этом в своем Telegram-канале написала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым — главный государственный инспектор региона Ольга Славгородская.

Она рассказала, что возгорание зафиксировали в труднодоступной местности. Подъехать к месту ЧП на машинах не представляется возможным, при этом пешком до него надо идти шесть–семь километров по горам.

«МЧС [РФ] привлекли к тушению вертолет. Занимаемся [ликвидацией огня] все вместе», — добавила Славгородская.

На этом фоне министр выразила благодарность всем, кто принимает участие в тушении пожара.

Вечером 21 августа в горной местности в районе курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике начался лесной пожар. Спустя три дня в пресс-службе МЧС РФ заявили, что для ликвидации пламени сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать авиацию. На место происшествия направили вертолет Ка-32.

По информации ведомства, сейчас на месте ЧП работают 101 специалист и 24 единицы техники.

Ранее спасатели вывели почти 200 туристов из лесного пожара в районе Домбая.

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