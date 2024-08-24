В МЧС рассказали, сколько жителей курского приграничья получили выплаты

Официальный представитель МЧС России Артем Шаров в ходе брифинга рассказал, что жители приграничных районов Курской области, которые вынужденно покинули свое жилье, продолжают получать причитающиеся им выплаты. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, за сутки на портал «Госуслуги» было подано 2113 заявления.

«Произведены выплаты по более чем 13,5 тысячи ранее поданным заявлениям, на общую сумму более 200 млн рублей», — сообщил Шаров.

Накануне Шаров заявлял, что единовременные выплаты получили более 7 тысяч жителей Курской области на общую сумму свыше 107,5 млн рублей.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что жители граничащих с Украиной районов получат полную компенсацию за разрушенные ударами Вооруженных сил Украины дома.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.