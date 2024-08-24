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В Таиланде установили личности пострадавших из-за оползня россиян

Личности двоих пострадавших на Пхукете россиян установлены, их родные оповещены

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Kyodo/Reuters

Сотрудники профильных ведомств установили личности российских граждан, не выживших в результате оползня на туристическом острове Пхукет в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в королевстве.

В заявлении уточняется, что из-за природного катаклизма пострадали двое россиян. Ими оказались мужчина 1986 года рождения и женщина 1988 года рождения.

«Их родственники оповещены», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Ожидается, что вопрос о транспортировке мужчины и женщины из Таиланда в РФ будет решен в ближайшее время. При этом представители генерального консульства выразили соболезнования членам семей всех людей, которых не удалось спасти.

23 августа в районе Карон на юге острова Пхукет произошел сход оползня. По информации издания Khaosod, причиной послужили обильные проливные дожди.

Журналисты рассказали, что вследствие природного катаклизма пострадали восемь человек. Никого спасти не удалось. При этом среди них были двое граждан РФ, а также граждане Мьянмы и Таиланда.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее в результате оползня пострадали сотни человек.

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