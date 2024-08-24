Стали известны имена погибших заключенных в волгоградской колонии

В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в волгоградском Суровикине, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди заключенных жертвами происшествия стали 34-летний Башкатов С. (был осужден по статье «Дезертирство»), 28-летний Федоренко В. (осужден по статье о распространении наркотиков), 22-летний Кучинский А. (осужден по статье о распространении наркотиков), 38-летний Бондарь А. (осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью).

Имена погибших сотрудников ФСИН: Чернушкин Виктор (начальника воспитательного отдела), Кречетов Иван (начальника отдела охраны), Кучма Андрей (замначальника по безопасности и оперативной работе), Сергей Гордополов. Последний скончался в больнице.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

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