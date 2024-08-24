Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны имена погибших заключенных в волгоградской колонии

Baza опубликовала имена заключенных и сотрудников ФСИН, погибших в ИК-19

close
100%
Росгвардия' class="item-image" >
Телеграм-канал Росгвардия

В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в волгоградском Суровикине, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди заключенных жертвами происшествия стали 34-летний Башкатов С. (был осужден по статье «Дезертирство»), 28-летний Федоренко В. (осужден по статье о распространении наркотиков), 22-летний Кучинский А. (осужден по статье о распространении наркотиков), 38-летний Бондарь А. (осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью).

Имена погибших сотрудников ФСИН: Чернушкин Виктор (начальника воспитательного отдела), Кречетов Иван (начальника отдела охраны), Кучма Андрей (замначальника по безопасности и оперативной работе), Сергей Гордополов. Последний скончался в больнице.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН.

Все новости на тему:
Захват колонии в Суровикино
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами