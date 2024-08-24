В Липецкой области закрыли доступ к уличным камерам наблюдения

Просмотр трансляций с уличных камер на портале «Видеонаблюдение Липецкой области» стал недоступен рядовым пользователям утром 24 августа. Об этом пишет Gorod48.

В материале отмечается, что речь идет о доступе к записям с более 15 тыс. камер наблюдения. Они были установлены на территории региона в рамках проекта «Безопасный город».

Также в систему видеоаналитики вошли камеры различных юридических лиц. Речь идет о местных предприятиях и иных организациях.

«В целях безопасности», — заявили в пресс-службе правительства Липецкой области, комментируя причины введения ограничений.

По информации журналистов, в настоящее время доступ к трансляциям есть только у авторизованных пользователей. К таковым могут относиться представители силовых структур и чиновники.

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке украинских дронов. Позже на одном из военных аэродромов, расположенных на территории региона, произошел пожар.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в тот день в небе над Липецкой областью сбили 19 беспилотников. Губернатор региона Игорь Автамонов, в свою очередь, заявил о девяти пострадавших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Липецкой области оценили ущерб от атаки украинских дронов.