Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области закрыли доступ к уличным камерам наблюдения

Доступ к камерам в Липецкой области ограничили после атаки дронов на аэродром

close
100%
Depositphotos

Просмотр трансляций с уличных камер на портале «Видеонаблюдение Липецкой области» стал недоступен рядовым пользователям утром 24 августа. Об этом пишет Gorod48.

В материале отмечается, что речь идет о доступе к записям с более 15 тыс. камер наблюдения. Они были установлены на территории региона в рамках проекта «Безопасный город».

Также в систему видеоаналитики вошли камеры различных юридических лиц. Речь идет о местных предприятиях и иных организациях.

«В целях безопасности», — заявили в пресс-службе правительства Липецкой области, комментируя причины введения ограничений.

По информации журналистов, в настоящее время доступ к трансляциям есть только у авторизованных пользователей. К таковым могут относиться представители силовых структур и чиновники.

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке украинских дронов. Позже на одном из военных аэродромов, расположенных на территории региона, произошел пожар.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в тот день в небе над Липецкой областью сбили 19 беспилотников. Губернатор региона Игорь Автамонов, в свою очередь, заявил о девяти пострадавших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Липецкой области оценили ущерб от атаки украинских дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами