В Ростовской области не станут отменять школьные линейки

Школьные линейки в Ростовской области не будут отменять. Об этом сообщил представитель правительства области, передает РИА Новости.

В правительстве подчеркнули, что мероприятия будут проводиться в закрытых помещениях. Такое решение было принято на фоне запрета на массовые мероприятия на улице в регионе.

До этого сообщалось, что губернатор региона Василий Голубев ввел в Ростовской области временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Глава области уточнил, что все мероприятия, которые были до этого запланированы на закрытых площадках, в помещениях, могут проводиться, «но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности».

По словам Голубева, такой порядок будет действовать в регионе до особого распоряжения.

В августе увеличилось число атак беспилотных летательных аппаратов украинских войск на Ростовскую область. Так, в ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских дронов в регионе.

Ранее Голубев рассказал о последствиях атаки ВСУ по Ростовской области.