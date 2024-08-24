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Фитнес-тренер убежала от медведя, напавшего на нее во время похода

В Бурятии фитнес-тренер сумела спастись от медведя, напавшего на нее в походе

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Баргузинском районе Бурятии девушка чудом спаслась от напавшего на нее медведя, который неожиданно выскочил перед ней на тропе во время туристического похода, россиянку спасло умение быстро бегать. Об этом сообщает ТРК «АригУс».

Инцидент произошел на полуострове Святой Нос, фитнес-тренер вместе с друзьями исследовала местность, когда на тропе перед ней неожиданно появился медведь. Она успела увернуться от острых когтей.

«Была небольшая скала, и из-за этой скалы мчался бурый медведь. И буквально за доли секунд я успела уйти вниз. Я вспомнила, как в детстве дедушка мне рассказывал, что у медведей передние лапы короткие и вниз они спускаются осторожно и очень сложно. Я сразу же развернулась и побежала вниз на спуск», — рассказала россиянка.

Хищник не решился догонять фитнес-тренера, девушка смогла остановиться, только когда увидела на тропе друзей. Специалисты предупреждают, что при встрече с медведем нельзя смотреть хищнику в глаза и взбираться на дерево. Лучше всего избегать резких движений и не поворачиваться к медведю спиной.

Ранее в Бурятии медведь загнал детей на крышу остановки.

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