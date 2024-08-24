В Бурятии очевидцы спасли ребенка, который упал в водопад

В Тункинском районе Бурятии очевидцы спасли ребенка, который сорвался в водопад и был унесен течением горной реки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в поселке Аршан, семилетний мальчик из Монголии вместе с родителями посещал местные водопады, семья фотографировалась на камнях, мальчик не удержался и упал в воду. Ребенка быстро унесло течением горной реки.

На помощь ему бросились несколько туристов. Мальчика удалось вытащить из воды, он был без сознания. Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь, на руках донесли ребенка до поселка и передали медикам. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что под Находкой участковый из Уссурийска, который отдыхал на побережье вместе с семьей и друзьями, спас мужчину и его десятилетних сыновей, которые едва не утонули в море. Мужчина вместе с родственниками находился недалеко от воды, когда услышал крики о помощи. Участковый вместе с родственником сели в надувную моторную лодку, отца удалось вытащить сразу, он сообщил, что вместе с ним в море было двое сыновей. В 30 метрах от того места Черный обнаружил мальчика, который почти потерял сознание. Не сразу, но приморцам удалось поднять ребенка в лодку и оказать ему первую помощь. Второго мальчика спасли другие отдыхающие.

Ранее в Амурской области двух подростков во время купания затянуло в водоворот.