Сроки нахождения на Шри-Ланке туристов после отмены виз не поменяются

Безвизовый въезд для граждан Российской Федерации на Шри-Ланку не меняет ранее установленных сроков нахождения в стране в туристических целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийское посольство в Москве.

Там уточнили, что на Шри-Ланке российским туристам можно находиться 30 дней без визы.

21 августа газета Daily Mirror со ссылкой на советника президента Шри-Ланки по туризму, земельным вопросам, спорту и вопросам молодежи Харина Фернандо сообщала, что страна с 1 октября 2024 года введет безвизовый въезд для туристов из России, Белоруссии и еще 33 стран.

В августе сообщалось, что Шри-Ланка приостановила работу портала по выдаче электронных виз туристам.

Как поясняли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россиян не затронет приостановка выдачи электронных виз. Граждане РФ по-прежнему смогут бесплатно получать однократную визу по прилете сроком до 30 дней.

Ранее на Шри-Ланке несколько россиянок пострадали от домогательств сотрудника одного из отелей.