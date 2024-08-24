В Воронежской области при атаке беспилотников пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, один из них в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, всего за минувшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась», — написал глава области.

До этого Гусев сообщал, что в регионе после падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошел пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Помимо пяти сбитых дронов над Воронежской областью, еще по одному уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

Ранее около Курской АЭС сбили украинский беспилотник.