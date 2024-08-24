Подпорная стена жилого дома обрушилась на автомобили во Владивостоке, в результате чего пострадали семь транспортных средств. Об этом сообщает муниципальный центр управления в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел по улице Славянской, 19. Никто из людей не пострадал. На месте работают специалисты.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых видно, как сконструированная из бетонных блоков подпорная стена падает на автомобили.

19 августа сообщалось, что на Сахалине внедорожник с туристами упал со скалы. Находившиеся внутри люди еле вылезли из машины. Само транспортное средство всю ночь пролежало в море.

До этого на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Краснодарском крае взорвался отечественный автомобиль. Водитель «ВАЗ 2107» поставил автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он вернулся к машине произошел мощный взрыв, в результате которого обрушилась бетонная плита. Она упала прямо на автомобиль, раздавив его. Мужчина чудом выжил.

Ранее автомобиль без водителя и с двумя пассажирами внутри упал с обрыва в Дагестане.