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Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года

Разведка СССР: Лондон и Париж хотели напасть на Москву в 1940 году

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Федор Левшин/РИА «Новости»

В начале 1940 года Великобритания и Франция намеревались начать войну против СССР, напав через территорию Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой.

Согласно данным военного архива, Лондон и Париж намеревались захватить Ленинград, зайти со стороны Кавказа и разрушить нефтедобычу. Кроме того, планировалось создать «национальное русское правительство».

В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949-м документ подписали 12 стран. Сегодня в состав альянса входят 32 государства.

До этого историк спецслужб Олег Хлобустов говорил, что неудачная шутка американского президента Рональда Рейгана, 40 лет назад объявившего о принятом им решении нанести ядерный удар по СССР, выдала его истинные устремления и была продолжением крайне агрессивной политики Вашингтона.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск говорил, что Польшу вместо репараций за Вторую мировую войну (ВМВ) может устроить военное сотрудничество с Германией.

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