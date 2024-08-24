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В результате атаки беспилотника в Воронежской области пострадал один человек

Гусев: один человек ранен при падении обломков дрона в Воронежской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Один человек пострадал при атаке беспилотника в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

Как заявил чиновник, в результате падения обломков дрона в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое ликвидировали. По его словам, по предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Крупных разрушений на земле нет», — добавил Гусев.

23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области с помощью дронов.

23 августа он заявил об атаке украинских беспилотников на села Тишанка, Черемошное и Графовка. В результате повреждения получили несколько транспортных средств.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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