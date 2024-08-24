В Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в волгоградской колонии

Ликвидация террористов, захвативших заложников в исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области, является единственным верным исходом для такого рода преступников. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет», — сказал Хамзаев.

Он призвал обратить внимание на то, что преступники были осуждены за наркоторговлю.

По его мнению, необходимо осуществить мониторинг социальных сетей и привлечь к ответственности всех «сочувствующих» за пособничество терроризму.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

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