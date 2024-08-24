Россияне этим летом активнее занимались эстетическими работами на даче

По данным аналитики ВсеИнструменты.ру летом 2024 года россияне на дачах отдыхали и обустраивали территорию. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В целом, по России не наблюдается резкий рост спроса на технику и инструменты для работы на дачных участках. Наиболее популярными категориями товаров стали бензиновые газонокосилки (+37%) и триммеры (+23%). Заметно снижение спроса на бензопилы (-14%), топоры (-11%) и секаторы (-7%).

Тем не менее в ряде регионов жители продолжают заниматься активными работами в саду. Так, например, спрос на бензиновые триммеры вырос среди жителей Омска (+269%), Челябинска (+212%) и Казани (+120%). Товарами по уходу за газоном интересовались в Перми (+250%), Казани (+136%) и Новосибирске (+126%).

Летом 2024 года многие россияне активно занимались посадками на своих загородных участках. Так, например, спрос на семена овощей по всей стране вырос на 152% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Семена пряных трав стали покупать на 153% больше.

Цветы активнее всего высаживали на своих участках жители Москвы (+299%), Воронежа (+273%), Волгограда (+250%) и Санкт-Петербурга (+233%).

Выращиванием овощей этим летом занимались казанцы (+251%), екатеринбуржцы (+222%) и москвичи (+211%). Пряные травы вошли в топ продаж в Перми (+283%), Омске (+260%) и Воронеже (+231%).

По всей России заметен рост продаж товаров для отдыха на даче. Спрос на скамьи и лавки увеличился на 100% по сравнению с летом прошлого года, садовые кресла покупали на 50% активнее, а складную мебель — на 11%.

Также по стране заметно вырос спрос на декор для садов и дачных участков. Так, интерес к садовым фигурам увеличился на 158%.

По итогам аналитики можно сделать вывод, что летом 2024 года россияне активнее занимались эстетическими работами на своем участке. Об этом свидетельствует рост спроса на газонокосилки, семена цветов, садовые украшения и товары для отдыха на участке.

Ранее среди россиян вырос спрос на круизы и отдых в пятизвездочных отелях.