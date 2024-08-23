В Екатеринбурге бомж нанес серьезные травмы мужчине и изнасиловал

Екатеринбуржца без определенного места жительства подозревают в надругательстве над мужчиной. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в помещении охраны одной из организаций города. По версии следствия, 45-летний бомж нанес 66-летнему мужчине серьезные травмы, после которых медикам спасти пострадавшего не удалось. О причинах произошедшего и других деталях не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела, в том числе и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во время расследования эксперты выяснили, что пострадавшего изнасиловали.

На данный момент фигурант разбирательства находится в СИЗО.

До этого в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование знакомого. По версии следствия, он приревновал к пострадавшему женщину, которая находилась с ними в помещении, поэтому надругался над ним с помощью обувной ложки.

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