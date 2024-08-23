В Подмосковье американец зарезал свою возлюбленную

Гражданин США зарезал свою возлюбленную в подмосковном Одинцово, подозреваемый в розыске. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, днем 22 августа молодая пара громко выясняла отношения на лестничной площадке. В результате ссоры мужчина нанес 30-летней девушке восемь ножевых ранений в область груди и рук.

Крики услышали соседи и вызвали охрану, девушка скончалась до прибытия помощи, а мужчина с ножом успел скрыться.

Подозреваемым является 32-летний гражданин США, который работал в России программистом. Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.

22 августа стало известно, что молодая преподавательница из Челябинска погибла на небольшом африканском острове Маврикий. Она бросила работу и уехала путешествовать, как мечтала с детства. В соцсетях писала, что «начала новую жизнь». На острове девушка знакомилась через приложения с местными мужчинами, один из которых в итоге жестоко ее убил. Парень предложил покататься на машине, после чего зарезал ее и закопал труп, но в итоге попался полиции.

Ранее участник СВО зарезал бывшую жену и ранил ее нового мужа.