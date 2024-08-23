В ОНК Москвы объяснили, как заключенные получают запрещенные предметы

После захвата заложников в колонии строгого режима под Волгоградом каких-либо изменений в работе московских СИЗО не было. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Мы не заметили каких-либо изменений в московских учреждениях после ЧП в волгоградской колонии. Допускаю, что это связано с тем, что в столичных СИЗО более совершенен комплексный подход по недопущению распространения радикальных течений среди содержащихся граждан. Хотя проблемы, конечно, есть, и связаны они в первую очередь с недоукомплектованностью личным составом (сотрудниками) учреждений УФСИН», — сказал Мельников.

Он также отметил, что ФСИН активно пресекает попытки сотрудников пронести и передать заключенным запрещенные предметы, но такие случаи все же происходят.

«Такое бывает. Это не частая практика с точки зрения количества сотрудников, которые проносят запрещенку. Надо понимать, что если в учреждении есть хотя бы один сотрудник, который содействует передаче запрещенных предметов, то доступ к этой функции в итоге получает немало содержащихся граждан. Борьба с такими сотрудниками идет со стороны ФСИН, контролирующих и надзирающих, правоохранительных органов постоянно — применяют дисциплинарные взыскания и увольняют, заводят уголовные дела. Могу сказать, что на наш взгляд, в тех регионах, где мы владеем информацией, тенденция по передаче запрещенных предметов идет на спад», — констатировал Мельников.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области, заявившие о принадлежности к международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти их не удалось.

По данным Telegram-канала SHOT, ножи-бабочки, с которыми осужденные напали на сотрудников ИК-19, могли быть куплены на территории исправительного учреждения за взятку.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в исправительной колонии (ИК) Волгоградской области.

Ранее ФСИН рассказала о судьбе сотрудников, принимавших участие в штурме ИК-19.