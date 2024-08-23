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Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину

Мэр Труханов отказался сносить памятник Пушкину в Одессе

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Денис Петров/РИА «Новости»

Памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, слова которого передает украинское издание «Страна».

«Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», — сказал он.

Кроме того, мэр подчеркнул, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО. Он также заявил, что этот памятник установили за счет граждан.

3 августа депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал проводимую властями страны политику «деколонизации», в рамках которой в стране переименовываются улицы.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, в мае текущего года в одном только Ужгороде поменяли 10 топонимов.

21 марта 2023 года Верховной радой Украины был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Ранее сообщалось, что в Финляндии памятник Пушкину спрячут от вандалов.

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