В ООН обеспокоены ситуацией с Курской и Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Курской и Запорожской атомных электростанций вызывает обеспокоенность у руководства Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис организации.

«Мы крайне обеспокоены. Полагаю, что все должны быть обеспокоены тем фактом, что две АЭС находятся в зоне боевых действий», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, выступая на брифинге.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. По данным источника ТАСС, беспилотник сбили в непосредственной близости от АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

17 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции вследствие недавнего удара беспилотника.

Ранее в Совфеде объяснили попытки Украины бить по российским АЭС.