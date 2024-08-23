Власти пообещали помощь осиротевшим семьям сотрудников ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал оказать поддержку потерявшим кормильцев во время бунта в ИК-19 семьям сотрудников регионального управления ФСИН. Об этом сказано в Telegram-канале областной администрации.

«Семьям <…> будет оказана поддержка», — отметил глава региона.

По словам Бочарова, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медпомощь.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН, спасти их не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в исправительной колонии (ИК) Волгоградской области.

Ранее ФСИН рассказала о судьбе сотрудников, принимавших участие в штурме ИК-19.