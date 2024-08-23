Проезд к колонии ИК-19 еще не открыт

Проезда по дороге в сторону колонии ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, еще нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в сторону исправительной колонии пропускают только правоохранителей.
До этого глава Суровикинского района Роман Слива сообщил, что перекрыта дорога к колонии ИК-19 в Волгоградской области. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено.
23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.
Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.
Ранее глава СК затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии.