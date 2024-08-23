Представителям американской частной военной компании, принимавшим участие в атаке на Курскую область, за их действия грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщил почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов в интервью ТАСС.

«На родине, в США, военным преступникам ничего не грозит. Несмотря на то, что существует множество свидетельств о зверствах американских ЧВК в Ираке, знаю только один прецедент, когда <...> бойцов ЧВК осудили к длительным срокам заключения, но президент США Дональд Трамп помиловал их», — указал Краснов.

Юрист отметил, что в РФ действия наемников из США могут быть оценены как терроризм.

До этого стало известно, что бойцы американской ЧВК Forward Observations Group воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальных сетях. 22 августа сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что наемники Forward Observation Group в Курской области должны стать приоритетной целью для Вооруженных сил РФ.

Ранее американская ЧВК показала позиции минометного расчета у детской площадки.