Глава СК затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в исправительной колонии (ИК) Волгоградской области. Информация об этом опубликована в Telegram-канале силового ведомства.

В ведомстве добавили, что управлением СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ, ч. 4 ст. 206 УК РФ. Речь идет о дезорганизации деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества, а также о захвате заложников.

В пресс-службе уточнили, что для расследования была создана следственная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.

«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Семенова В.И. доклад о результатах первоначальных оперативных мероприятий и следственных действий», — говорится в сообщении.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН, спасти их не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы.

Ранее ФСИН рассказала о судьбе сотрудников, принимавших участие в штурме ИК-19.