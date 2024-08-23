ФСИН рассказала о судьбе сотрудников, принимавших участие в штурме ИК-19

Среди сотрудников ФСИН, которые принимавших участие в освобождении заложников в ИК-19 Волгоградской области, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет», — говорится в сообщении.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в колонии и взяли заложников. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу.

Ранее захватчики колонии в Волгоградской области попросили обратиться к президенту.