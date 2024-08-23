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Четверо захваченных в заложники в ИК-19 погибли

ФСИН: четверо из восьми захваченных в ИК-19 погибли, четверо пострадали

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Росгвардия

Восемь сотрудников ИК-19 заключенные захватили в заложники, четверо из них погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Волгоградской области.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались», — отметили в ведомстве, уточнив, что еще четверо оказавших сопротивление сотрудников доставили в больницу, один из них скончался.

В сообщении выразили соболезнования родным и близким погибших «при исполнении служебного долга». Ведомство окажет им необходимую помощь.

В УФСИН обратили внимание, что в заложники захватили также четверых осужденных, которые пострадали. Среди правоохранителей, принимавших участие в спецоперации, никто не ранен. Всех террористов удалось ликвидировать.

До этого сообщалось, что двое террористов выжили в ходе штурма ИК-19.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно, что захвативший заложников в ИК-19 отбывал срок за побои.

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Захват колонии в Суровикино
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