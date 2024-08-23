Стало известно, откуда у захватчиков колонии взялся жилет со взрывчаткой

Жилет со взрывчаткой, который так и не разорвался на одном из радикалов, захвативших ИП-19 в Волгоградской области, террористы сделали на швейном производстве самой колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в ИК-19 производят сигнальные жилеты, спецодежду для рабочих и заключенных. Жилет радикала изготовили из обычной стропленты, застежек для сигнальных жилетов и ткани для сумок.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

К настоящему моменту заложников удалось освободить, а большинство террористов — ликвидировать.

Ранее сообщалось, что двое террористов выжили в ходе штурма ИК-19.