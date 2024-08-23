В России могут начать фиксировать на видео экзамен по русскому языку для мигрантов

Министерство внутренних дел (МВД) рекомендовало Минобрнауки России изменить прием экзаменов по русскому языку для мигрантов и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Сообщается, что также необходимо проработать установление обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена, а также введения альтернативных оснований для аннулирования сертификатов.

20 августа в Госдуме предложили ограничить число детей мигрантов, которых можно будет зачислять в классы российских школ, десятью процентами. Парламентарии напомнили, что согласно законодательству, детям мигрантов не могут отказать в зачислении в школу даже в том случае, если они не владеют русским. При этом авторы инициативы подчеркнули, что из-за этого фактора, а также при наличии в классе большого количества иностранцев, указанная группа не стремится осваивать программу, дети общаются внутри своей этнической общности.

Ранее в России появился справочник мигранта.