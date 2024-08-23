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Россиянин поучаствовал в «секретной операции спецслужб» и лишился 13,9 млн рублей

В Коми мужчина отдал почти 14 млн мошенникам, которые представились спецслужбами

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Мария Девахина/РИА Новости

Житель Воркуты отдал мошенникам около 14 миллионов рублей, поверив в якобы организованную силовиками операцию. Об этом сообщает управление МВД по Коми.

Во время общения с 53-летним мужчиной аферисты заявили, что его аккаунт на Госуслугах якобы взломан. Позже «сотрудник Центробанка» заявил, что сбережения россиянина находятся под угрозой, поэтому он должен обналичить средства и отправить на «безопасный счет».

«После этого разговора заявитель был твердо уверен, что участвует в секретной операции спецслужб по разоблачению банды особо опасных преступников», – поделились в ведомстве.

В результате в течение нескольких дней мужчина перевел мошенникам более 12 миллионов рублей. Через неделю россиянин поинтересовался, когда ему вернут средства, и злоумышленники потребовали не менее 1,9 миллиона рублей, с помощью которых они якобы разблокируют временные счета.

Россиянин отправил деньги, но позже увидел по телевизору передачу, в которой освещалась подобная схема мошенничества. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее на Урале глухонемой иностранец создал финансовую пирамиду и наживался на инвалидах.

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