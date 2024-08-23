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На ЗАЭС запитали резервную линию энергоснабжения

На Запорожской АЭС сообщили, что запитали резервную линию энергоснабжения

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РИА Новости

На Запорожской АЭС введена в работу резервная высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.

«На Запорожской АЭС в 15:30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная-1».

До этого 23 августа на Запорожской атомной электростанции сообщили, что высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» была автоматически отключена. Все блоки ЗАЭС были остановлены.

Отмечается, что в результате инцидента радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

17 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции вследствие недавнего удара беспилотника.

Ранее эксперты предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.

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