Снайперы ликвидировали заключенных, захвативших заложников в ИК-19

Снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников исправительной колонии №19, заложники освобождены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — заявили в пресс-службе.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что захвативший заложников в ИК-19 отбывал срок за побои.